Crackstreams Senators vs Canadiens Live Stream Reddit – Watch NHL Streaming(02/03/2021), Start Time, Date, Venue, Buffstreams, Twitter, Results and News

After a truly disappointing road trip last week, the Montreal Canadiens will hope that a change in scenery might just do the trick, as they face off against the last-place Ottawa Senators on Tuesday night at the Bell Centre.

Montreal Canadiens vs. Ottawa Senators

How to watch

Start time: 7:00 PM EST / 4:00 PM PST

In the Canadiens region: TSN2 (English), RDS (French)

In the Senators region: TSN5 (English), RDS (French)

Elsewhere: NHL tv/NHL Live

The Canadiens (9-6-5) headed into last week without a regulation loss on the road, with a record of 6-0-2, but after Saturday night’s overtime tilt versus Winnipeg, they ended up on the losing end of a 0-1-3 record.

Perhaps heading back to their own barn will rejuvenate the team, who has yet to win a game for interim head coach Dominique Ducharme.

Tale of the Tape

Canadiens Statistic Senators

9-6-5 Record 8-15-1

55.8% (2nd) Corsi-for pct. 50.3% (12th)

3.25 (7th) Goals per game 2.71 (21st)

2.90 (16th) Goals against per game 3.83 (31st)

18.6% (19th) PP% 15.5% (25th)

76.0% (22nd) PK% 75.0% (24th)

1-1-2 Head-to-head 3-1-0

Montreal really tried everything in their last game, firing pucks from everywhere to try and beat reigning Vezina Trophy winner Connor Hellebuyck, but he displayed leather time after time. The only shot that eluded him was a behind-the-net shot by sophomore standout Nick Suzuki, who scored his fifth of the season.

After outshooting the Jets 14-2, and nothing solving Hellebuyck, the Canadiens went to the extra frame for the fifth time in 20 games this season. And much like the other four, it was all for not as just 36 seconds in veteran forward Paul Stastny tapped in the puck on the goal line after a Nikolaj Ehlers shot beat backup goaltender Jake Allen.

The loss also came at a costly price when newly acquired Josh Anderson, who currently sits second on the team in goals (9), had an awkward fall in the first period and is listed as questionable for tonight’s contest.

The Senators (7-15-1) on the other hand, may find themselves in last place in the North Division but so far in the 2020-21 NHL season, they’ve definitely had Montreal’s number, taking three of four decisions, including three that have gone past the regular 60 minutes.

The last contest between the two teams was played back last Tuesday, when a back-and-forth game ended in a 5-4 shootout win for the Senators at the Canadian Tire Centre in Kanata, Ontario.

Captain Shea Weber led the way for Montreal, scoring two goals and ending a +3. Centre Phillip Danault had two assists in the loss, but still has yet to find the back of the net and hasn’t scored a goal in over a calendar year when he scored last February 29 versus Anton Forsberg and the Carolina Hurricanes.

Carey Price, who has been struggling to get his game going all season, turned aside 35 Senators’ shots but dropped his record to 5-4-0-3 after allowing both rookie standouts Josh Norris and Tim Stützle to score in the shootout.

It’ll be interesting to see who Ducharme opts to put between the pipes as Allen has been playing great in relief of Price.

For the Senators, despite being last, they’re creeping at sixth-place Vancouver Canucks, just three points back. They will hope to improve on their 3-9-0 record away from the Nation’s Capital.

Another bright spot to note for Ottawa is the play of young Drake Batherson. Entering Monday night’s game, the third-year forward has already set career highs in goals, assists and points. In his team’s last six games, he has scored six goals and three assists, riding a five-game goal streak.

Two-time Stanley Cup winner Matt Murray will likely get the nod for Ottawa versus Montreal.

Mired in a five-game slump, this is the time for Montreal to really play the hockey that they played at the beginning of the season — winning.

FIVE KEYS TO THE GAME

The Ducharme Debut

It’s the home head coaching debut for the Canadiens’ Dominique Ducharme, but does that matter with no fans in the seats? What does matter is that Ducharme will be roasted by fans if the game gets to overtime and he starts Phillipe Danault and Joel Armia again.

The goalie dilemma

Carey Price is on the hot seat, having lost his past three games and five of his past six, including a sub-par effort against Ottawa last week. He also owns a 3.13 goals against average and .888 save percentage. Does Ducharme give the net to Jake Allen, who has been the better of the two this season?

The truck named Tkachuk

The only thing silent about Brady Tkachuk in his games against the Canadiens is the first letter of his last name. He dominated offensively (two goals) and physically in the Senators 5-4 win over the Canadiens last week. Motivation comes from many places, but maybe it has something to do with the Canadiens’ drafting Jesperi Kotkaniemi ahead of him in 2019.

Musical chairs on defence

Senators coach D.J. Smith opted for experience over mobility on defence Monday against Calgary, dressing veteran Braydon Coburn ahead of Erik Brannstrom. With the second game on consecutive nights, Brannstrom could be back versus Montreal. Or maybe the long lost Christian Wolanin will get a shot again.

Anderson in or Anderson out?

Josh Anderson has delivered as an impressive power forward against the Senators, constantly pressuring Ottawa’s defence. He’s a question mark due to injury, though, and if he doesn’t play, it changes the make up of Montreal’s top two lines.

PROJECTED LINES:

Montreal Canadiens

Forwards:

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jonathan Drouin – Nick Suzuki – Tyler Toffoli

Artturi Lehkonen – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia

Paul Byron – Jake Evans – Corey Perry

Defence:

Ben Chiarot – Shea Weber

Joel Edmundson – Jeff Petry

Brett Kulak – Alexander Romanov

Goalies

Carey Price

Jake Allen

Ottawa Senators

Forwards:

Brady Tkachuk – Josh Norris – Connor Brown

Tim Stuetzle – Artem Anisimov – Drake Batherson

Nick Paul – Colin White – Evgenii Dadonov

Michael Haley – Chris Tierney – Austin Watson

Defence:

Thomas Chabot – Nikita Zaitsev

Mike Reilly – Artem Zub

Erik Brannstrom – Erik Gudbranson

Goalies:

Matt Murray

Joey Daccord

Special Teams:

Canadiens: PP 18.6 (18th), PK 76.0 (22nd)

Senators: PP 15.7 (25th), PK 75.3 (25th)

Injuries:

Senators: Marcus Hogberg (lower body), Derek Stepan (upper body).

Canadiens: Josh Anderson (lower body, questionable)

Ottawa Senators (8-15-1, seventh in the North Division) vs. Montreal Canadiens (9-6-5, fourth in the North Division)

The Canadiens are 9-6-5 against opponents from the North Division. Montreal averages 4.8 penalties per game, the most in the Nhl. Ben Chiarot leads the team with 14 total penalties.